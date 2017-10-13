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Гройсман объяснил рост цен на продукты в Украине
13.10.2017 12:00

Гройсман объяснил рост цен на продукты в Украине

Повышение стоимости продуктов связано с недостаточным урожаем фруктов и овощей, и увеличением продовольственного экспорта. Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью одному из украинских телеканалов.

"У нас был рост на овощи, фрукты, потому что в стране не было достаточного урожая. Почему еще цены поднялись? Потому что мы начали быть страной экспортером, начали наше продовольствие продавать за границу, за валюту", - пояснил украинский премьер.

При этом он заверил - в следующем году ситуация улучшится.

"Но важно что сделать? Возобновлять мощность производства внутри страны. Поэтому, я в 2018 год, если касается цен, смотрю более оптимистично, чем это было в 2017 году", - подчеркнул Гройсман.

Он также отметил, что рост цен на мясо связана с африканской чумой свиней, которая привела к сокращению поголовья свиней.

"Но сейчас мы видим уменьшение цены на свинину. Но наша задача в 2018 году - создать механизмы накапливания мяса в стране, и мы можем это сделать", - заявил глава украинского правительства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Государственной службе статистики Украины сообщили, что в сентябре потребительские цены в Украине выросли на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

 

Теги материала: Владимир Гройсман, потребительские продукты, повышение цен
Новости СМИ2
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