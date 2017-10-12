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В Киеве снизили тарифы на горячую воду и отопление для населения
12.10.2017 16:57

В Киеве снизили тарифы на горячую воду и отопление для населения

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение снизить тарифы энергогенерирующей компании "Киевэнерго" на централизованное горячее водоснабжение и отопление, пишет РБК-Украина.

Полученным данным, соответствующее решение было принято во время заседания НКРЭКУ.  В частности, тариф на горячее водоснабжение снизили на 4,5%, а на отопление - на 2%. Таким образом тариф по централизованному снабжению населения горячей водой будет составлять 80,62 грн за куб. м с полотенцесушителем и 74,53 грн за куб. м без полотенцесушителя (с учетом НДС). Тариф на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика составит 1 385,83 гривен за Гкал и 31,55 гривны за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета (с учетом НДС).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что оснований для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги нет.

Теги материала: НКРЭКУ, водоснабжение, горячая вода, отопление, тариф
Новости СМИ2
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