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"Нафтогаз" в два раза увеличил закупки газа
12.10.2017 11:55

"Нафтогаз" в два раза увеличил закупки газа

НАК "Нафтогаз Украины" в течение девяти месяцев текущего года импортировал из Европы 7,1 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В НАКе подчеркнули, что приобрели газа на 2,4 миллиарда кубометров или на 53%  больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Также сообщается, что "Нафтогаз" закупал "голубое топливо" у 12 европейских поставщиков из Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании, Чехии, Польши и Италии.

"В январе-сентябре 2017 года "Нафтогаз" закупил 17,5 миллиарда кубометров газа, что на 3,1 миллиарда кубометров больше, чем за 9 месяцев предыдущего года", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило в Кабинет министров проект постановления, предусматривающий изменение формулы расчета стоимости газа для населения и теплокоммунэнерго.

Теги материала: Нафтогаз, импорт, газ
Новости СМИ2
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