"Нафтогаз" в два раза увеличил закупки газа

MIGnews.com.ua

НАК "Нафтогаз Украины" в течение девяти месяцев текущего года импортировал из Европы 7,1 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В НАКе подчеркнули, что приобрели газа на 2,4 миллиарда кубометров или на 53% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Также сообщается, что "Нафтогаз" закупал "голубое топливо" у 12 европейских поставщиков из Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании, Чехии, Польши и Италии.

"В январе-сентябре 2017 года "Нафтогаз" закупил 17,5 миллиарда кубометров газа, что на 3,1 миллиарда кубометров больше, чем за 9 месяцев предыдущего года", - говорится в сообщении.