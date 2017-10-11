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Минэнергоугля хочет изменить формулу расчета цены на газ
11.10.2017 10:55

Минэнергоугля хочет изменить формулу расчета цены на газ

В Кабинет министров направили проект постановления, предусматривающий изменение формулы расчета стоимости газа для населения и теплокоммунэнерго. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнерго, документ направили в правительство для недопущения увеличения стоимости газа на период отопительного сезона 2017-2018 годов.

Согласно документу, цена газа на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года будет составлять 5 223,06 гривен без НДС, а это на 5,6% больше нынешней цены.

"Поскольку расчетная цена не превышает 10% от текущей цены, нет оснований для ее пересмотра на отопительный сезон 2017-2018 года", – подчеркнули в Минэнергоугля.

Также в Министерстве предлагают изменить период, на основе которого осуществляется расчет значения цены газа на уровне импортного паритета и использовать диапазоны дат с 1 апреля по 1 октября 2016 года и с 1 апреля по 1 июля 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Министерстве энергетики и угольной промышленности заявили о необходимости повышения стоимости газа на 17,6% - до 8,032 тысяч грн за тысячу кубометров.

Теги материала: Кабинет Министров, Минэнергоугля, газ, стоимость, повышение
Новости СМИ2
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