В Украине инфляция в годовом измерении ускорилась до 16,4%

В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в Государственная служба статистики Украины.
При этом в Госстате отметили, что в годовом измерении инфляция ускорилась до 16,4% с 16,2% по итогам августа.
Стоит отметить, что с начала года инфляция достигла 10,2%, выйдя за пределы установленного Нацбанком Украины целевого диапазона в 8%+/- 2 процентных пункта на текущий год.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач считает, что инфляция в Украине в текущем году составит 10%. Согласно прогнозам Всемирного банка, дефицит украинского госбюджета в 2017 году может составить до 3,5% ВВП - это произойдет из-за фискальных рисков