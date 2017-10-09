В Украине инфляция в годовом измерении ускорилась до 16,4%

MIGnews.com.ua

В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в Государственная служба статистики Украины.

При этом в Госстате отметили, что в годовом измерении инфляция ускорилась до 16,4% с 16,2% по итогам августа.

Стоит отметить, что с начала года инфляция достигла 10,2%, выйдя за пределы установленного Нацбанком Украины целевого диапазона в 8%+/- 2 процентных пункта на текущий год.