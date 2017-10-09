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В "Нафтогазе" заявили, что не будут платить "Газпрому" миллиардный штраф
09.10.2017 14:19

В "Нафтогазе" заявили, что не будут платить "Газпрому" миллиардный штраф

Украинская сторона не намерена выплачивать "Газпрому" штрафы и пеню за невыполнение пункта контракта о поставке газа, согласно с которым должна ежегодно закупать определенный объем газа. Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Ничего платить с исковыми требованиями "Газпрома" по "бери или плати" нам точно не нужно - это окончательное (хотя и "отдельное") решение (Стокгольмского, - ред.) арбитража", - отметил Витренко.

Вместе с тем он сообщил, что исковые требования "Газпрома", по указанному требованию, превышали 40 миллиардов долларов и росли из-за начисления пени и штрафов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что Стокгольмский арбитраж приступит в понедельник, 9 октября, к рассмотрению спора НАКа и российского "Газпрома"

Теги материала: Нафтогаз, Газпром, штраф, выплаты
Новости СМИ2
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