В "Нафтогазе" заявили, что не будут платить "Газпрому" миллиардный штраф

MIGnews.com.ua

Украинская сторона не намерена выплачивать "Газпрому" штрафы и пеню за невыполнение пункта контракта о поставке газа, согласно с которым должна ежегодно закупать определенный объем газа. Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Ничего платить с исковыми требованиями "Газпрома" по "бери или плати" нам точно не нужно - это окончательное (хотя и "отдельное") решение (Стокгольмского, - ред.) арбитража", - отметил Витренко.

Вместе с тем он сообщил, что исковые требования "Газпрома", по указанному требованию, превышали 40 миллиардов долларов и росли из-за начисления пени и штрафов.