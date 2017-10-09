Минэнергоугля: В Украине на 18% нужно повысить цены на газ

MIGnews.com.ua

Стоимость газа нужно поднять на 17,6% - до 8,032 тысяч грн за тысячу кубометров. Об этом заявили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, пишет Экономическая правда .

Согласно действующей методике, цену на газ без НДС нужно повысить до 5,815 тысяч гривен. Однако с учетом налогов, наценок поставщиков и транспортных расходов конечная стоимость голубого топлива для населения и коммунальщиков должна достигать 8,032 тысяч гривен за тысячу кубометров.

В правительстве отмечают, что данная стоимость газа является неприемлемой из-за низкой платежеспособности населения.

Напомним, в настоящее время тариф составляет 6,937 тысяч гривен за тысячу кубометров.