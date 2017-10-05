Европейский инвестиционный банк предоставил Украине €400 млн кредита

MIGnews.com.ua

Украина получила 400 миллионов евро кредита от Европейского инвестиционного банка для развития малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Подписанное соглашение предусматривает, что деньги направят на финансирование инвестиций и потребностей малого бизнеса в оборотном капитале.

Стоит отметить, что кредит выдали сроком на пять лет с возможностью дальнейшей пролонгации.

Также ожидается, что данные средства направят на поддержку проектов социально-экономической инфраструктуры, включая проекты по энергоэффективности, смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

Согласно условиям соглашения, кредитные средства будут предоставлять отобранным банкам-участникам для дальнейшего финансирования ими украинских предприятий.