Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Экономика
Европейский инвестиционный банк предоставил Украине €400 млн кредита
05.10.2017 18:18

Европейский инвестиционный банк предоставил Украине €400 млн кредита

Украина получила 400 миллионов евро кредита от Европейского инвестиционного банка для развития малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Подписанное соглашение предусматривает, что деньги направят на финансирование инвестиций и потребностей малого бизнеса в оборотном капитале.

Стоит отметить, что кредит выдали сроком на пять лет с возможностью дальнейшей пролонгации.

Также ожидается, что данные средства направят на поддержку проектов социально-экономической инфраструктуры, включая проекты по энергоэффективности, смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

Согласно условиям соглашения, кредитные средства будут предоставлять отобранным банкам-участникам для дальнейшего финансирования ими украинских предприятий.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Украина получит 50 миллионов евро от Европейского союза в рамках программы гуманитарной помощи Донбассу. 

Теги материала: Украина, ЕИБ, кредит, бизнес, развитие
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Made in Ukraine или Мade in the world: что нам выгоднее
Важное
Прессрелиз  Made in Ukraine или Мade in the world: что нам выгоднее
Как обогащать бизнес, делая мир лучше?
Важное
Прессрелиз  Как обогащать бизнес, делая мир лучше?
Германия инвестирует в развитие малых и средних предприятий Украины $10 млн
Важное
Германия инвестирует в развитие малых и средних предприятий Украины $10 млн
Порошенко поздравил Украину со вступлением в силу ЗСТ с Канадой
Важное
Порошенко поздравил Украину со вступлением в силу ЗСТ с Канадой  Фоторепортаж
Всемирный банк оценит легкость ведения бизнеса в Украине
Важное
Всемирный банк оценит легкость ведения бизнеса в Украине
НБУ: Бывшие владельцы ПриватБанка не выполнили взятые на себя обязательства
Важное
НБУ: Бывшие владельцы ПриватБанка не выполнили взятые на себя обязательства

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017
Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика