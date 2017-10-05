В Украине на 20% увеличились Международные резервы

MIGnews.com.ua

Международные резервы Украины достигли 18,6 миллиарда долларов по состоянию на 1 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По полученным данным, это максимальная сумма с начала 2014 года.

"С начала года объем резервов увеличился на 20%, в том числе в сентябре увеличение составило 3,3%", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в НБУ подчеркнули, что увеличению объемов резервов способствовали поступления от размещения еврооблигаций на сумму 1,3 миллиарда долларов. В то же время расходы из международных резервов достигли 165,6 миллиона долларов - они были направлены на валютные интервенции, которые Национальный банк осуществлял для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке под действием временных факторов.

"В том числе 69 миллионов долларов были направлены на продажу валюты через интервенции в форме запроса лучшего курса", - сообщили в финрегуляторе.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 октября объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.