НБУ объявил аукцион по продаже $100 млн

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 октября, Национальный банк Украины объявил аукцион по продаже до 100 миллионов долларов. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте финрегулятора.

Стоит отметить, что конкурентные заявки принимаются до 12:30 05.10.2017.

Напомним, Национальный банк в понедельник, 12 июня, разрешил гражданам Украины переводить средства за границу без ограничения по сумме.