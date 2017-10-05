НБУ объявил аукцион по продаже $100 млн

В четверг, 5 октября, Национальный банк Украины объявил аукцион по продаже до 100 миллионов долларов. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте финрегулятора.
Стоит отметить, что конкурентные заявки принимаются до 12:30 05.10.2017.
Напомним, Национальный банк в понедельник, 12 июня, разрешил гражданам Украины переводить средства за границу без ограничения по сумме.
Как сообщал MIGnews.com.ua, стало звестно, что первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий будет назначен главой финрегулятора. По полученным данным, вопрос с увольнением главы Нацбанка Валерии Гонтаревой затягивали из-за ее нежелания выступать перед народными депутатами с докладом о результатах проделанной за три года работы.