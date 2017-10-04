Еврокомиссия оштрафовала Amazon на €250 млн

Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию Amazon на сумму в размере 250 миллионов евро, сообщает ВВС.
По данным источника, компания получила несправедливое налоговое преимущество в Люксембурге и платила значительно меньше налогов, чем другим компаниям".
В соответствии с правилами государственной помощи Евросоюза, это незаконно.
"Люксембург дал Amazon нелегальное налоговое преимущество, в результате чего три четвертых доходов компании не облагались налогами", - объяснила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
"Государства-члены не могут предоставлять международным компаниям избирательные налоговые льготы, которые недоступны другим", - добавила Вестагер.
Как сообщал MIGnews.com.ua,ходе пресс-конференции генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не исключает внесения в Верховную Раду представления о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Александра Вилкула в том случае, если он не уплатит налоги.