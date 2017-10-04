Еврокомиссия оштрафовала Amazon на €250 млн

MIGnews.com.ua

Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию Amazon на сумму в размере 250 миллионов евро, сообщает ВВС .

По данным источника, компания получила несправедливое налоговое преимущество в Люксембурге и платила значительно меньше налогов, чем другим компаниям".

В соответствии с правилами государственной помощи Евросоюза, это незаконно.

"Люксембург дал Amazon нелегальное налоговое преимущество, в результате чего три четвертых доходов компании не облагались налогами", - объяснила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

"Государства-члены не могут предоставлять международным компаниям избирательные налоговые льготы, которые недоступны другим", - добавила Вестагер.