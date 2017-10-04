Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Amazon на €250 млн
04.10.2017 14:27

Еврокомиссия оштрафовала Amazon на €250 млн

Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию Amazon на сумму в размере 250 миллионов евро, сообщает ВВС.

По данным источника, компания получила несправедливое налоговое преимущество в Люксембурге и  платила значительно меньше налогов, чем другим компаниям".

В соответствии с правилами государственной помощи Евросоюза, это незаконно.

"Люксембург дал Amazon нелегальное налоговое преимущество, в результате чего три четвертых доходов компании не облагались налогами", - объяснила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

"Государства-члены не могут предоставлять международным компаниям избирательные налоговые льготы, которые недоступны другим", - добавила Вестагер.

Как сообщал MIGnews.com.ua,ходе пресс-конференции генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не исключает внесения в Верховную Раду представления о привлечении к уголовной ответственности народного депутата  Александра Вилкула в том случае, если он не уплатит налоги.

Теги материала: налоги, штраф, Евросоюз
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

ЕС предоставит Украине €50 млн для восстановления Донбасса
Важное
ЕС предоставит Украине €50 млн для восстановления Донбасса
В ЕС рассказали, когда Украина сможет получить новый транш
Важное
В ЕС рассказали, когда Украина сможет получить новый транш
В Литве предложили ЕС выледять Украине каждый год по €5 млрд
Важное
В Литве предложили ЕС выледять Украине каждый год по €5 млрд
Бамбизов: Фиктивный налоговый кредит упал более чем в 10 раз
Важное
Бамбизов: Фиктивный налоговый кредит упал более чем в 10 раз
После Brexit Украина инициирует переговоры о зоне свободной торговли с Великобританией
Важное
После Brexit Украина инициирует переговоры о зоне свободной торговли с Великобританией
Россия продлила санкции против Евросоюза
Важное
Россия продлила санкции против Евросоюза

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017
Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж
03.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
02.10.2017
Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
Эксклюзив  Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
01.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика