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РФ запускает пассажирские поезда в обход Украины
03.10.2017 21:09

РФ запускает пассажирские поезда в обход Украины

Передвижение пассажирских железнодорожных поездов из Российской Федерации в обход Украины по участку железной дороги Журавка-Миллерово стартует 15 ноября текущего года, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, предоставленную российской Юго-Восточной железной дорогой.

Отмечается, что в связи с тем, что в работу вводится участок Журавка-Сохрановка-Боченково, начиная с 15 ноября будет изменен маршрут движения нескольких пассажирских поездов.

"В связи с вводом в эксплуатацию участка Журавка - Сохрановка - Боченково с 15 ноября изменится маршрут следования пассажирских поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга в Адлер, а также в обратном направлении. Это первая часть пассажирских поездов, которые впервые пойдут по новому участку, не заходя на территорию Украины, до этого были пущены только грузовые поезда", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, состав поезда под номером №67/68 сообщением Киев - Варшава был дополнен еще одним вагоном вследствие увеличения спроса на поездки в страны Европы. Данный поезд будет выезжать из столицы Украины в 16:52 и прибывать на вокзал в Варшаву в 08:29. 

Теги материала: поезд, Россия, железная дорога, маршрут, Украина
Новости СМИ2
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