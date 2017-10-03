РФ запускает пассажирские поезда в обход Украины

MIGnews.com.ua

Передвижение пассажирских железнодорожных поездов из Российской Федерации в обход Украины по участку железной дороги Журавка-Миллерово стартует 15 ноября текущего года, сообщает ТАСС , ссылаясь на информацию, предоставленную российской Юго-Восточной железной дорогой.

Отмечается, что в связи с тем, что в работу вводится участок Журавка-Сохрановка-Боченково, начиная с 15 ноября будет изменен маршрут движения нескольких пассажирских поездов.

"В связи с вводом в эксплуатацию участка Журавка - Сохрановка - Боченково с 15 ноября изменится маршрут следования пассажирских поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга в Адлер, а также в обратном направлении. Это первая часть пассажирских поездов, которые впервые пойдут по новому участку, не заходя на территорию Украины, до этого были пущены только грузовые поезда", - отметили в пресс-службе.