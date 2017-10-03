Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Экономика
ЕС предоставит Украине €50 млн для восстановления Донбасса
03.10.2017 16:23

ЕС предоставит Украине €50 млн для восстановления Донбасса

Украина получит 50 миллионов евро от Европейского союза в рамках программы гуманитарной помощи Донбассу. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Согласно сообщению, обнародованному в Twitter-аккаунте МинАТО, украинский министр встретился с представителями Еврокомиссии. В рамках встречи директор департамента Еврокомиссии по вопросам Европы Жан-Луи де Брювер сообщил о намерении ЕС оказать помощь Украине в вопросах обеспечения жителей Донбасса жильем и водой, а также охране здоровья и расширении возможностей для образования.

Стоит отметить, что внедрять программу начнут уже в следующем году.

"Важно показать, что на подконтрольной части востока Украины реформы так же возможны, как и на всей остальной территории. Первая программа поддержки, которую мы сейчас рассматриваем, предусматривает 50 млн евро и будет реализовываться в начале следующего года", - заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер.

Как сообщал MIGnews.com.uа, выделение Международным валютным фондом очередного кредитного транша Украине может быть перенесено на 2018 год.

Теги материала: Украина, Евросоюз, финансовая помощь, Донбасс
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Российская экономика потеряла $55 млрд из-за санкций
Важное
Российская экономика потеряла $55 млрд из-за санкций
Германия предоставит Красному Кресту в Украине €6,5 млн
Важное
Германия предоставит Красному Кресту в Украине €6,5 млн
В ЕС рассказали, когда Украина сможет получить новый транш
Важное
В ЕС рассказали, когда Украина сможет получить новый транш
В Литве предложили ЕС выледять Украине каждый год по €5 млрд
Важное
В Литве предложили ЕС выледять Украине каждый год по €5 млрд
Задолженность оккупированных районов Донбасса за свет составила 2,5 млрд грн
Важное
Задолженность оккупированных районов Донбасса за свет составила 2,5 млрд грн
Гройсман рассказал, как агрессия РФ отразилась на ВВП Украины
Важное
Гройсман рассказал, как агрессия РФ отразилась на ВВП Украины

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж
03.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
02.10.2017
Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
Эксклюзив  Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
01.10.2017
Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика