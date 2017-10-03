ЕС предоставит Украине €50 млн для восстановления Донбасса

MIGnews.com.ua

Украина получит 50 миллионов евро от Европейского союза в рамках программы гуманитарной помощи Донбассу. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Согласно сообщению, обнародованному в Twitter-аккаунте МинАТО, украинский министр встретился с представителями Еврокомиссии. В рамках встречи директор департамента Еврокомиссии по вопросам Европы Жан-Луи де Брювер сообщил о намерении ЕС оказать помощь Украине в вопросах обеспечения жителей Донбасса жильем и водой, а также охране здоровья и расширении возможностей для образования.

Стоит отметить, что внедрять программу начнут уже в следующем году.

"Важно показать, что на подконтрольной части востока Украины реформы так же возможны, как и на всей остальной территории. Первая программа поддержки, которую мы сейчас рассматриваем, предусматривает 50 млн евро и будет реализовываться в начале следующего года", - заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер.