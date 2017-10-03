Всемирный банк прогнозирует в Украине инфляцию до 10%

MIGnews.com.ua

Инфляция в Украине в текущем году составит 10%. Такие прогнозы дала экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач, сообщают Українські Новини .

Согласно прогнозам Всемирного банка, дефицит украинского госбюджета в 2017 году может составить до 3,5% ВВП - это произойдет из-за фискальных рисков. Также ожидается, что прямые иностранные инвестиции в этом году достигнут максимум 2% ВВП.

Вместе с тем Головач заявила о необходимости таргетирования сокращения дефицита госбюджета в 2018 до 2,5% ВВП и дальнейшее его снижение.

В то же время директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен заявила, что банк ожидает в текущем году роста уровня экономики Украины на уровне 2%.

"Мы прогнозируем рост экономики в 2017 на уровне 2%", - отметила Кахконен и подчеркнула, что этого мало для снижения уровня бедности в стране.

"Нужны неотложные реформы, которые позволят Украине выйти на рост экономики в 4%", - заявила Кахконен.