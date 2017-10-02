Насалик пожаловался на плохую ситуацию с углем

MIGnews.com.ua

В Украине сложилась достаточно сложная ситуация с углем. Об этом заявил министр эергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время селекторного совещания, пишет РБК-Украина .

"Энергопоставляющие компании на данный момент готовы по графику полностью, генерирующие станции работают также по графику. Довольно сложная у нас ситуация у нас, но мы идем практически в графике. 1,6 млн тонн угля находятся на складах. Также полностью расписаны все контракты. План добычи также на высоком уровне", - заявил глава Минэнерго.

При этом Насалик подчеркнул, что в июле, августе и сентябре наблюдалась наибольшая нагрузка на тепловую систему.

"Мы планируем увеличение добычи угля уже в конце этого года на 40-50%", - отметил министр.