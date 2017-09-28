Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Экономика
Гройсман пообещал снизить тарифы на газ для населения
28.09.2017 16:25

Гройсман пообещал снизить тарифы на газ для населения

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине снизилась стоимость газа для населения. Об этом председатель Кабинета минитсров сообщил во время посещения завода Турбоатом, пишет Укринформ.

Во время визита на предприятие премьер похвалили работников завода.

Вместе с тем он пообещал, цену на газ обязательно снизят.

"Цена на газ для населения будет снижена, это я вам обещаю", - заявил Гройсман.

Вместе с тем премьер-министр заявил, что завод построит энергонезависимость Украины.

"Такой завод, как "Турбоатом", строит энергонезависимость Украины. У вас есть полная возможность стать энергонезависимым предприятием, в том числе от газа. К 2020 году мы полностью обеспечим Украину собственным газом", - отметил председатель украинского правительства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что в Украине, по сравнению с соседними странами, очень низкие цены на газ.

Теги материала: Владимир Гройсман, Украина, газ, цена
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [13] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

ДТЭК начал бурение новой газовой скважины в Полтавской области
Важное
ДТЭК начал бурение новой газовой скважины в Полтавской области  Видеорепортаж
Гройсман: Кабмин на 20% уменьшил портовые сборы
Важное
Гройсман: Кабмин на 20% уменьшил портовые сборы
Гройсман рассказал, сколько денег выделили на подготовку к отопительному сезону
Важное
Гройсман рассказал, сколько денег выделили на подготовку к отопительному сезону
Стало известно, сколько в Украине потратят на новый отопительный сезон
Важное
Стало известно, сколько в Украине потратят на новый отопительный сезон
Крупная французская компания значительно нарастила поставки газа в Украину
Важное
Крупная французская компания значительно нарастила поставки газа в Украину
В Украине подорожала водка
Важное
В Украине подорожала водка

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
Эксклюзив  Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
28.09.2017
Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
Эксклюзив  Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
28.09.2017
Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
Эксклюзив  Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
28.09.2017
СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
Эксклюзив  СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
27.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика