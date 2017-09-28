Гройсман пообещал снизить тарифы на газ для населения

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине снизилась стоимость газа для населения. Об этом председатель Кабинета минитсров сообщил во время посещения завода Турбоатом, пишет Укринформ.
Во время визита на предприятие премьер похвалили работников завода.
Вместе с тем он пообещал, цену на газ обязательно снизят.
"Цена на газ для населения будет снижена, это я вам обещаю", - заявил Гройсман.
Вместе с тем премьер-министр заявил, что завод построит энергонезависимость Украины.
"Такой завод, как "Турбоатом", строит энергонезависимость Украины. У вас есть полная возможность стать энергонезависимым предприятием, в том числе от газа. К 2020 году мы полностью обеспечим Украину собственным газом", - отметил председатель украинского правительства.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что в Украине, по сравнению с соседними странами, очень низкие цены на газ.