Гройсман пообещал снизить тарифы на газ для населения

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине снизилась стоимость газа для населения. Об этом председатель Кабинета минитсров сообщил во время посещения завода Турбоатом, пишет Укринформ.

Во время визита на предприятие премьер похвалили работников завода.

Вместе с тем он пообещал, цену на газ обязательно снизят.

"Цена на газ для населения будет снижена, это я вам обещаю", - заявил Гройсман.

Вместе с тем премьер-министр заявил, что завод построит энергонезависимость Украины.

"Такой завод, как "Турбоатом", строит энергонезависимость Украины. У вас есть полная возможность стать энергонезависимым предприятием, в том числе от газа. К 2020 году мы полностью обеспечим Украину собственным газом", - отметил председатель украинского правительства.