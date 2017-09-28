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ДТЭК начал бурение новой газовой скважины в Полтавской области
28.09.2017 14:23

ДТЭК начал бурение новой газовой скважины в Полтавской области  Видеорепортаж

В Полтавской области компания "ДТЭК Нефтегаз" начала бурение новой газовой скважины, которая будет достигать 5 700 метров.

Для бурения скважины используют современное итальянское оборудование, которое позволит получить первый газ уже весной.

"Мы собрались на площадке скважины №25. Это знаменательное событие, которое отмечает ДТЭК - начало новой программы глубокого и сверхглубокого бурения поисковых и потенциальных скважин на наших объектах", - заявил директор по разработке и перспективному развитию компании "ДТЭК" Иван Гафич.

Стоит отметить, специалисты называют знаковым запуск работ на этой скважине, поскольку это позволило привлечь на украинский рынок новую буровую белорусскую компанию, осуществлять работы новейшими методами и использовать современное оборудование, которого еще не было в Украине.

Теги материала: ДТЭК, скважина, бурение, газ
Новости СМИ2
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