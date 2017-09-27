Стало известно, во сколько обойдется реконструкция морского порта Одессы

MIGnews.com.ua

Кабинет министров Украины выделил на реконструкцию причала №7 морского порта в Одессе свыше миллиарда гривен, пишет Интерфакс-Украина .

По полученным данным, правительство приняло данное решение без обсуждения во время заседания в среду, 27 сентября.

В смете проекта отмечается, что длина причала составит 386,5 м, глубина у границы причала - 11,5 м, проектная глубина у причала - 13,5 м, общая площадь участка дноуглубления - 92,5 тыс. кв. м. За год его пропускная способность составит 1,99 млн тонн. Общая сметная стоимость работ в ценах по состоянию на июнь 2016 года - 1,066 миллиарда гривен. Работы по реконструкции будут проводить в течение двух месяцев.

Стоит отметить, что Одесский порт находится в юго-западной части Одесского залива на территории площадью 109,5 га, которую создали специально. В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии составляет более 8 км.