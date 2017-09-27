Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Экономика
Стало известно, во сколько обойдется реконструкция морского порта Одессы
27.09.2017 17:42

Стало известно, во сколько обойдется реконструкция морского порта Одессы

Кабинет министров Украины выделил на реконструкцию причала №7 морского порта в Одессе свыше миллиарда гривен, пишет Интерфакс-Украина.

По полученным данным, правительство приняло данное решение без обсуждения во время заседания в среду, 27 сентября.

В смете проекта отмечается, что длина причала составит 386,5 м, глубина у границы причала - 11,5 м, проектная глубина у причала - 13,5 м, общая площадь участка дноуглубления - 92,5 тыс. кв. м. За год его пропускная способность составит 1,99 млн тонн. Общая сметная стоимость работ в ценах по состоянию на июнь 2016 года - 1,066 миллиарда гривен. Работы по реконструкции будут проводить в течение двух месяцев.

Стоит отметить, что Одесский порт находится в юго-западной части Одесского залива на территории площадью 109,5 га, которую создали специально. В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии составляет более 8 км.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,глава коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев заявил, что более 85% киевских дорог нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

Теги материала: Одесса, порт, реконструкция, Кабинет Министров
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [13] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В МВФ потребовали от Украины начать подготовку к земельной реформе
Важное
В МВФ потребовали от Украины начать подготовку к земельной реформе
Гройсман рассказал, сколько денег выделили на подготовку к отопительному сезону
Важное
Гройсман рассказал, сколько денег выделили на подготовку к отопительному сезону
Украинцы смогут покупать квартиры в лизинг
Важное
Украинцы смогут покупать квартиры в лизинг
Стало известно, сколько в Украине потратят на новый отопительный сезон
Важное
Стало известно, сколько в Украине потратят на новый отопительный сезон
В Украине изменили систему назначения субсидий
Важное
В Украине изменили систему назначения субсидий
Правительство отпустило цены на продукты в "свободное плавание"
Важное
Правительство отпустило цены на продукты в "свободное плавание"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
Эксклюзив  СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
27.09.2017
Мураев о взрывах в Калиновке: Это попытка скрыть масштабы воровства в ВСУ
Эксклюзив  Мураев о взрывах в Калиновке: Это попытка скрыть масштабы воровства в ВСУ  Видеорепортаж
27.09.2017
Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок
Эксклюзив  Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок
27.09.2017
Фесенко: Виновные в ситуации в Калиновке должны понести наказание
Эксклюзив  Фесенко: Виновные в ситуации в Калиновке должны понести наказание
27.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика