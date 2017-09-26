Стало известно, каким будет размер минимальной пенсии после принятия реформы

MIGnews.com.ua

C 1 октября, в случае одобрения народными депутатами пенсионной реформы, пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж, будут получать увеличенные на 140 гривен. Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова.

"В случае одобрения народными депутатами пенсионной реформы с 1 октября для назначения и перерасчета пенсий будет применяться прожиточный минимум на 1 декабря 2017 года. По предложениям депутатских фракций - этот показатель увеличен на 79 гривен, что соответствует его фактическому размеру с учетом инфляции. То есть, с 1 октября величина прожиточного минимума для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1452 гривны, а не 1312, как оно есть сейчас ", - рассказала Денисова.

Кроме этого, согласно реформе предоставляются гарантии для инвалидов с детства, детей-инвалидов, пенсионеров, не имеющих полного стажа, и лиц, не имеющих права на пенсию, и получают сейчас 949 гривен. Количество таких граждан на сегодня - около 1 миллиона человек. Размер пенсии для них увеличится на 45% и составит 1373 гривны.

Стоит отметить, что с 2019 года индексация пенсий будет происходить автоматически.