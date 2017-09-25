В МВФ потребовали от Украины начать подготовку к земельной реформе

MIGnews.com.ua

Пересмотр программы расширенного финансирования для Украины со стороны Международного валютного фонда займет 1,5-2 месяца. Такое заявление сделал постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман, пишет РБК-Украина .

"Для пересмотра в среднем необходимо полтора-два месяца", - заявил Люнгман.

При этом он подчеркнул, что украинское правительство должно приступить к подготовительной работе по внедрению земельной реформы, которая поможет укрепить и стабилизировать аграрный сектор Украины.

"Мы понимаем, что нужно время для эффективной и оптимальной реализации земельной реформы. Также мы понимаем, что до ее имплементации необходимо достичь консенсуса по всем параметрам. Именно поэтому сроки по внедрению земельной реформы все еще обсуждаются. Но в то же время мы считаем, что правительству пора начать подготовительную работу перед запуском рынка земель", - заявил представитель МВФ.