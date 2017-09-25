Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Экономика
В МВФ потребовали от Украины начать подготовку к земельной реформе
25.09.2017 15:59

В МВФ потребовали от Украины начать подготовку к земельной реформе

Пересмотр программы расширенного финансирования для Украины со стороны Международного валютного фонда займет 1,5-2 месяца. Такое заявление сделал постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман, пишет РБК-Украина.

"Для пересмотра в среднем необходимо полтора-два месяца", - заявил Люнгман.

При этом он подчеркнул, что украинское правительство должно приступить к подготовительной работе по внедрению земельной реформы, которая поможет укрепить и стабилизировать аграрный сектор Украины.

"Мы понимаем, что нужно время для эффективной и оптимальной реализации земельной реформы. Также мы понимаем, что до ее имплементации необходимо достичь консенсуса по всем параметрам. Именно поэтому сроки по внедрению земельной реформы все еще обсуждаются. Но в то же время мы считаем, что правительству пора начать подготовительную работу перед запуском рынка земель", - заявил представитель МВФ.

Как сообщал MIGnews.com.uа, первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон заявил, что Международный валютный фонд предоставит Украине следующий транш только после того, как увидит прогресс во внедрении плана реформ.

Теги материала: МВФ, Украина, Кабинет Министров, реформа, земля
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли
Важное
Эксклюзив  Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли  Видеорепортаж
Гройсман рассказал, сколько денег выделили на подготовку к отопительному сезону
Важное
Гройсман рассказал, сколько денег выделили на подготовку к отопительному сезону
Украинцы смогут покупать квартиры в лизинг
Важное
Украинцы смогут покупать квартиры в лизинг
Стало известно, сколько в Украине потратят на новый отопительный сезон
Важное
Стало известно, сколько в Украине потратят на новый отопительный сезон
В Украине изменили систему назначения субсидий
Важное
В Украине изменили систему назначения субсидий
Украина выплатила $450 млн МВФ по программе stand by
Важное
Украина выплатила $450 млн МВФ по программе stand by

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
Эксклюзив  Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
24.09.2017
Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017
Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти
21.09.2017
Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика