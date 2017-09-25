В МВФ потребовали от Украины начать подготовку к земельной реформе

Пересмотр программы расширенного финансирования для Украины со стороны Международного валютного фонда займет 1,5-2 месяца. Такое заявление сделал постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман, пишет РБК-Украина.
"Для пересмотра в среднем необходимо полтора-два месяца", - заявил Люнгман.
При этом он подчеркнул, что украинское правительство должно приступить к подготовительной работе по внедрению земельной реформы, которая поможет укрепить и стабилизировать аграрный сектор Украины.
"Мы понимаем, что нужно время для эффективной и оптимальной реализации земельной реформы. Также мы понимаем, что до ее имплементации необходимо достичь консенсуса по всем параметрам. Именно поэтому сроки по внедрению земельной реформы все еще обсуждаются. Но в то же время мы считаем, что правительству пора начать подготовительную работу перед запуском рынка земель", - заявил представитель МВФ.
Как сообщал MIGnews.com.uа, первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон заявил, что Международный валютный фонд предоставит Украине следующий транш только после того, как увидит прогресс во внедрении плана реформ.