МЭРТ: Соглашение о ЗСТ с Евросоюзом необходимо пересмотреть

MIGnews.com.ua

Соглашение о зоне свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом должно быть обновлено. Такое заявление сделала заместитель министра экономического развития и торговли Украины, торговый представитель Украины Наталья Микольская, сообщает пресс-служба Yalta European Strategy.

"Нынешнее соглашение о зоне свободной торговли необходимо пересмотреть. Соглашение было подготовлено давно и уже устарело. Нам нужно собраться с представителями ЕС и посмотреть, какие меры либерализации должны быть проведены", - сказала она.

Помимо этого, торговый представитель Украины указала, что квоты, которые предусмотрены соглашением, сейчас не удовлетворяют требования экономики Украины и Европейского союза.