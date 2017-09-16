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МЭРТ: Соглашение о ЗСТ с Евросоюзом необходимо пересмотреть
16.09.2017 16:11

МЭРТ: Соглашение о ЗСТ с Евросоюзом необходимо пересмотреть

Соглашение о зоне свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом должно быть обновлено. Такое заявление сделала заместитель министра экономического развития и торговли Украины, торговый представитель Украины Наталья Микольская, сообщает пресс-служба Yalta European Strategy.

"Нынешнее соглашение о зоне свободной торговли необходимо пересмотреть. Соглашение было подготовлено давно и уже устарело. Нам нужно собраться с представителями ЕС и посмотреть, какие меры либерализации должны быть проведены", - сказала она.

Помимо этого, торговый представитель Украины указала, что квоты, которые предусмотрены соглашением, сейчас не удовлетворяют требования экономики Украины и Европейского союза.

Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что откроет соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом и Канадой.

Теги материала: Украина, Европейский союз, МЭРТ, соглашение, ЗСТ
Новости СМИ2
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