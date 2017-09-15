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Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли
15.09.2017 21:39

Эксклюзив  Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли  Видеорепортаж

Международный валютный фонд отменил требование об обороте земель сельскохозяйственного назначения в связи с тем, что 1 января 2018 года мораторий на продажу земли перестанет действовать. Такое мнение выразил экс-глава Министерства экономики Украины Виктор Суслов в программе "Большое интервью" в эфире телеканала NewsOne.

Он считает, что Международный валютный фонд больше не будет выделять транши, если Украина продлит действие моратория на продажу земли.

"Фонд вроде бы снял свое требование об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но по одной только причине, что 1 января 2018 года мораторий на продажу земли заканчивается и МВФ надеется, что он не будет продлен. Если он будет продлен, тогда Украина не получит никаких очередных траншей от МВФ", - сказал Суслов.

Также он добавил, что власти страны не выполнили свои обязанности перед фондом, из-за чего финансирование было приостановлено.

"Сейчас сотрудничество с Фондом вновь поставлено на паузу. Снова в августе мы не получили очередной транш от МВФ, потому что правительство не выполнило согласованную программу проведения экономических реформ. Я думаю, что до конца мы едва ли получим, хоть один транш, потому что в этой ситуации Валютный фонд не увидев уже готового принятого бюджета ничего не даст", - подчеркнул бывший министр экономики Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, рост внутреннего валового продукта до 3%, который запланирован в следующем году, недостаточен для Украины.

Теги материала: Суслов, МВФ, транш, мораторий, земля, продажа, видео
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