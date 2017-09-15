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Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
15.09.2017 21:08

Эксклюзив  Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики

Рост внутреннего валового продукта до 3%, который запланирован в следующем году, недостаточен для Украины. Такое заявление сделал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в программе "Большое интервью" в эфире телеканала NewsOne.

"Правительство ожидает, что ВВП в следующем году будет расти и этот рост достигнет 3%. Если вспомнить, что ВВП сейчас ниже, чем он был накануне Майдана на 15%, то данный рост не достаточен. Украина сейчас еще не способна выйти даже на уровень 2013 года", - сказал он.

Бывший министр экономики уверен, что в настоящее время в Украине отсутствуют реальные точки роста экономики, так как высокотехнологические предприятия прекращают свое существование.

"Если рост у нас и будет, то надо понимать за счет чего. В Украине останавливаются или уже остановились высокотехнологичные предприятия, поэтому в стране нет реальных точек роста экономики. Украинское руководство живет в ожидании чуда", - отметил он.

Также Суслов уверен, что для того, чтобы изменить сложившуюся экономическую ситуацию, нужно поменять существующую политику на политику индустриализации.

Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в результате агрессии со стороны Российской Федерации Украина потеряла более 16% ВВП.

Теги материала: Суслов, Минэкономики, ВВП, рост, экономика
Новости СМИ2
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