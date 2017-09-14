Европейский банк выделит €160 млн на развитие метро в Харькове

MIGnews.com.ua

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион сообщил, что Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине значительную поддержку в реформах энергетики и транспортной инфраструктуры, что высоко ценится правительством страны. Такое заявление он сделал во время встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Гудаком, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

В настоящее время в Украине реализуется 13 проектов при финансовом содействии Европейского инвестиционного банка. Одним из них является проект развития метрополитена в Харькове. В октябре его дополнят подписанием нового соглашения на 160 миллионов евро, предусматривающего строительство нового электродепо "Алексеевское" и приобретение 70 новых вагонов метро.

Также в ноябре планируется подписать соглашение на сумму до 90 миллионов евро о финансировании проекта, целью которого является повышение безопасности движения в пяти городах Украины, среди которых Киев, Львов, Днепр, Харьков и Одесса.

"Этот проект не менее важен для нас, потому что речь идет об улучшении городской дорожной инфраструктуры, инфраструктуры дорожных пересечений и осуществления уличных реноваций, а это напрямую влияет на снижение смертности и травматизма в городах", - указал Кистион.