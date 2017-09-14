Розенко: Минимальную зарплату могут повысить до 4 тысяч гривен

MIGnews.com.ua

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что в проекте государственного бюджета на 2018 год есть пункт о повышении уровня минимальной зарплаты. Об этом политик рассказал в эфире "Украинского радио".

"На сегодня в проекте государственного бюджета зафиксирована цифра на уровне более чем 3 700 гривен. Хотя недавно было заявление фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины о том, что народные депутаты считают обоснованной цифру 4 тысячи гривен, и я абсолютно поддерживаю позицию фракции в этом вопросе", - заявил Розенко.

При этом он выразил надежду, что во время работы над госбюджетом в Верховной Раде станет известно, когда можно будет поднять минимальную зарплату до данного уровня.