В НБУ заявили, что повышение пенсий приведет к увеличению уровня инфляции

MIGnews.com.ua

Повышение пенсионных выплат и бюджетных расходов приведет к ухудшению инфляционных ожиданий. Такое заявление сделал заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, пишет РБК-Украина .

"Потребление, которое и так заметно оживляется на фоне повышения заработных плат может получить дополнительный стимул в результате увеличения бюджетных расходов и пенсионных выплат в течение следующих месяцев", - заявил Чурий.

При этом он подчеркнул, что может создать инфляционное давление и повышение минимальной зарплаты, поскольку это отразит давление на себестоимости.

Замглавы НБУ отметил, что высокие показатели роста цен могут спровоцировать изменение тренда улучшения инфляционных ожиданий, которое наблюдалось в течение последних двух лет.