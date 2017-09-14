В НБУ заявили, что повышение пенсий приведет к увеличению уровня инфляции

Повышение пенсионных выплат и бюджетных расходов приведет к ухудшению инфляционных ожиданий. Такое заявление сделал заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, пишет РБК-Украина.
"Потребление, которое и так заметно оживляется на фоне повышения заработных плат может получить дополнительный стимул в результате увеличения бюджетных расходов и пенсионных выплат в течение следующих месяцев", - заявил Чурий.
При этом он подчеркнул, что может создать инфляционное давление и повышение минимальной зарплаты, поскольку это отразит давление на себестоимости.
Замглавы НБУ отметил, что высокие показатели роста цен могут спровоцировать изменение тренда улучшения инфляционных ожиданий, которое наблюдалось в течение последних двух лет.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения одобрил ко второму чтению проект закона, предусматривающий повышение пенсий.