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В НБУ назвали причины ослабления гривны
14.09.2017 14:52

В НБУ назвали причины ослабления гривны

В Национальном банке Украины заявили, что ослабление гривны обусловлено временными факторами, пишет УНИАН.

"В конце августа - начале сентября обменный курс гривны несколько ослабился, что, по мнению НБУ, связано с временными факторами", - отметил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий во время брифинга.

При  этом он подчеркнул, что данными факторами стали получение бизнесом возмещения НДС и снижение в этой связи объемов продажи валюты.

Также Чурий отметил, что имел место и психологический фактор - опыт предыдущих лет, когда гривна обесценивалась к доллару в осенние месяцы.

"Фундаментальные факторы продолжат оставаться благоприятными, а традиционные осенние факторы уже играют меньшую роль, поскольку НАК "Нафтогаз" не покупает валюту на рынке, Министерство финансов более равномерно возмещает НДС, и поступает выручка от экспорта урожая", - подчеркнул Чурий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, за год зарплата украинцев увеличилась на 17,2%.

Теги материала: НБУ, гривна, курс
Новости СМИ2
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