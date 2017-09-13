Российская экономика потеряла $55 млрд из-за санкций

MIGnews.com.ua

Экономика Российской Федерации потеряла 55 миллиардов долларов из-за санкций. Об этом сообщается в докладе специального докладчика Организации Объединенных Наций по вопросам отрицательного воздействия односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири, передает EFE .

Подготавливая доклад, Джазаири учитывал санкции, которые были введены, начиная с 2014 года, когда Российская Федерация аннексировала Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко во время ежегодного послания к Верховной Раде заявил, что Украина будет добиваться продления и усиления санкций со стороны стран Запада в отношении России .