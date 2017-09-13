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Российская экономика потеряла $55 млрд из-за санкций
13.09.2017 17:31

Российская экономика потеряла $55 млрд из-за санкций

Экономика Российской Федерации потеряла 55 миллиардов долларов из-за санкций. Об этом сообщается в докладе специального докладчика Организации Объединенных Наций по вопросам отрицательного воздействия односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири, передает EFE.

Подготавливая доклад, Джазаири учитывал санкции, которые были введены, начиная с 2014 года, когда Российская Федерация аннексировала Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко во время ежегодного послания к Верховной Раде заявил, что Украина будет добиваться продления и усиления санкций со стороны стран Запада в отношении России.

В свою очередь, послы Европейского союза поддержали продление санкций в отношении Российской Федерации, которые ввели из-за аннексии Крыма. 

Теги материала: ООН, Крым, Донбасс, санкции, экономика, Россия
Новости СМИ2
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