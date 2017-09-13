Украина получила дополнительные торговые преференции от Европарламента

MIGnews.com.ua

Европейский парламент принял решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, сообщает УНИАН .

Церемония подписания прошла в Страсбурге в комнате протокола Европарламента, где документ подписали президент Европейского парламента Антонио Таяни и заместитель министра по делам Евросоюза председательствующей в Евросоюзе Эстонии Матти Маасикас.

Также на церемонии присутствовал докладчик Европейского парламента по указанному вопросу Ярослав Валеса.

Сообщается, что документ еще необходимо опубликовать в Официальном журнале Европейского союза, затем он вступит в силу. Обнародование должно состояться в конце этого месяца.