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Украина получила дополнительные торговые преференции от Европарламента
13.09.2017 16:52

Украина получила дополнительные торговые преференции от Европарламента

Европейский парламент принял решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, сообщает УНИАН.

Церемония подписания прошла в Страсбурге в комнате протокола Европарламента, где документ подписали президент Европейского парламента Антонио Таяни и заместитель министра по делам Евросоюза председательствующей в Евросоюзе Эстонии Матти Маасикас.

Также на церемонии присутствовал докладчик Европейского парламента по указанному вопросу Ярослав Валеса.

Сообщается, что документ еще необходимо опубликовать в Официальном журнале Европейского союза, затем он вступит в силу. Обнародование должно состояться в конце этого месяца.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в понедельник, 17 июля, Совет Европейского союза утвердил решение по предоставлению дополнительных торговых преференций Украине.

Теги материала: Украина, Европейский парламент, торговые преференции, подписание
Новости СМИ2
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