Украина получила дополнительные торговые преференции от Европарламента

Европейский парламент принял решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, сообщает УНИАН.
Церемония подписания прошла в Страсбурге в комнате протокола Европарламента, где документ подписали президент Европейского парламента Антонио Таяни и заместитель министра по делам Евросоюза председательствующей в Евросоюзе Эстонии Матти Маасикас.
Также на церемонии присутствовал докладчик Европейского парламента по указанному вопросу Ярослав Валеса.
Сообщается, что документ еще необходимо опубликовать в Официальном журнале Европейского союза, затем он вступит в силу. Обнародование должно состояться в конце этого месяца.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в понедельник, 17 июля, Совет Европейского союза утвердил решение по предоставлению дополнительных торговых преференций Украине.