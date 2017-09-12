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В Укрэнерго назвали условия для успешного отопительного сезона
12.09.2017 10:29

В Укрэнерго назвали условия для успешного отопительного сезона  Видеорепортаж

Компания "Укрэнерго" технически подготовлена к наступлению осенне-зимнего отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на руководителя Всеволода Ковальчука на своей странице в Facebook.

В настоящее время все технические мероприятия полностью выполнены.

"Проведена ремонтная кампания, надежность работы энергосистемы приведена в соответствие", - сказал он.

Пока ремонтная кампания завершена не на всех тепловых блоках, однако она продвигается по графику, поэтому с технической точки зрения проблем по магистральным сетям и генерации не будет.

"Другой проблемой является то, что уже третий год подряд наблюдается дефицит угля в силу тех или иных обстоятельств. К сожалению, в этом году у нас снова наблюдаются постоянные критически низкие запасы угля перед началом отопительного сезона", - подчеркнул глава Укрэнерго.

Он добавил, что значительных проблем не ожидается, так как опыт в подобной ситуации уже имеется.

"Учитывая, что это уже третий год подряд, наработан значительный опыт, и мы не ожидаем существенных проблем, но даже сейчас остаются запасы угля больше чем год назад", - отметил Ковальчук.

В то же время, он сообщил, что все пройдет гладко, если генерирующие компании справятся со своими обязательствами.

"Если все генерирующие компании выполнят обязательства, которые они на себя взяли, мы не ожидаем никаких проблем", - подытожил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, энергокомпания ENGIE из Франции в восемь раз увеличила поставки природного газа в адрес своей дочерней компании ООО "Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн" в июле этого года.

Теги материала: Укрэнерго, Ковальчук, отопление, отопительный сезон, уголь, видео
Новости СМИ2
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