В Укрэнерго назвали условия для успешного отопительного сезона

MIGnews.com.ua

Компания "Укрэнерго" технически подготовлена к наступлению осенне-зимнего отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на руководителя Всеволода Ковальчука на своей странице в Facebook.

В настоящее время все технические мероприятия полностью выполнены.

"Проведена ремонтная кампания, надежность работы энергосистемы приведена в соответствие", - сказал он.

Пока ремонтная кампания завершена не на всех тепловых блоках, однако она продвигается по графику, поэтому с технической точки зрения проблем по магистральным сетям и генерации не будет.

"Другой проблемой является то, что уже третий год подряд наблюдается дефицит угля в силу тех или иных обстоятельств. К сожалению, в этом году у нас снова наблюдаются постоянные критически низкие запасы угля перед началом отопительного сезона", - подчеркнул глава Укрэнерго.

Он добавил, что значительных проблем не ожидается, так как опыт в подобной ситуации уже имеется.

"Учитывая, что это уже третий год подряд, наработан значительный опыт, и мы не ожидаем существенных проблем, но даже сейчас остаются запасы угля больше чем год назад", - отметил Ковальчук.

В то же время, он сообщил, что все пройдет гладко, если генерирующие компании справятся со своими обязательствами.

"Если все генерирующие компании выполнят обязательства, которые они на себя взяли, мы не ожидаем никаких проблем", - подытожил он.