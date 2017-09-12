Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон

Энергетический уголь антрацитовой группы из Южно-Африканской Республики уже попал на украинские ТЭЦ. Об этом говорится в сюжете телеканала NewsOne.

В частности, уголь уже доставлен на Дарницкую ТЭЦ в Киеве, которая обеспечивает телом около 300 тысяч жителей столицы.

Генеральный директор предприятия Вячеслав Селиванов заявил, что доставленный уголь поможет Киеву достойно провести отопительный сезон.

"Уголь из ЮАР качественный. Он имеет низкую зольность и высокую калорийность. Это ведет к тому, что подобного угля нужно намного меньше и соответственно уменьшается количество образования шлаков. Такой уголь обеспечит успешное прохождение осенне-зимних максимумов нагрузок и отопительного сезона", - сказал он.

На южноафриканском угле будет работать Дарницкая ТЭЦ, которую обслуживает предприятие "Еврореконструкция" и Черниговская ТЭЦ фирмы "Технова". При этом данный уголь стал альтернативой для топлива, добываемого на Донбассе.

Селиванов отметил, что предприятие уже имело опыт использования этого угля.

На предприятии уверены, что альтернатива углю с Донбасса найдена и качественная и успешная работа будет продолжена.