Зубко: В общий фонд местных бюджетов поступило 120,7 млрд гривен

MIGnews.com.ua

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил, что фонд местных бюджетов пополнился 120,7 миллиардами гривен.

Согласно сообщению, обнародованному политиков на его странице в Facebook, эта сумма поступила в фонд в январе-августе текущего года.

"Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года составил 30,8% или 28,4 млрд грн. По 21 области обеспечен темп прироста поступлений выше среднего по Украине. Сохраняется положительная тенденция роста собственных доходов бюджетов 366-ти объединенных территориальных общин. За 8 месяцев они выросли до 5,5 млрд грн", - написал Зубко.

При этом он подчеркнул, что за это время собственные доходы местных бюджетов 366 объединенных территориальных общин выросли на 85,5% (на 2,5 миллиарда гривен).