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Зубко: В общий фонд местных бюджетов поступило 120,7 млрд гривен
07.09.2017 12:55

Зубко: В общий фонд местных бюджетов поступило 120,7 млрд гривен

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил, что фонд местных бюджетов пополнился 120,7 миллиардами гривен.

Согласно сообщению, обнародованному политиков на его странице в Facebook, эта сумма поступила в фонд в январе-августе текущего года.

"Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года составил 30,8% или 28,4 млрд грн. По 21 области обеспечен темп прироста поступлений выше среднего по Украине. Сохраняется положительная тенденция роста собственных доходов бюджетов 366-ти объединенных территориальных общин. За 8 месяцев они выросли до 5,5 млрд грн", - написал Зубко.

При этом он подчеркнул, что  за это время собственные доходы местных бюджетов 366 объединенных территориальных общин выросли на 85,5% (на 2,5 миллиарда гривен).

Как сообщал MIGnews.com.ua, вице-премьер Украины, глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что в период с января по июль 2017 года местные бюджеты выросли на 24,9 миллиарда долларов, если сравнивать с аналогичным периодом 2016 года.

Теги материала: Геннадий Зубко, доходы, бюджет, территориальные общины
Новости СМИ2
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