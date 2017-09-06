Гройсман: Кабмин на 20% уменьшил портовые сборы

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины снизил портовые сборы на 20% с 1 января 2018 года. Об этом сообщает Укринформ .

"Наши порты являются портами очень дорогими, некоторые из них, и бизнес постоянно поднимает вопрос снижения стоимости обслуживания, и мы сейчас принимаем решение, что до 20% уменьшаем на все виды услуг сборы и платежи, чтобы сделать наши порты более конкурентными", - сказал он.

Также заместитель руководителя Министерства инфраструктуры Юрий Лавренюк добавил, что решение правительства предусматривает снижение корабельного, канального, маячного, санитарного, якорного, частного, административного портовых сборов на 20% с 1 января следующего года.

Кроме того, уже с 1 января часть чистой прибыли, отчисляющейся в государственный бюджет государственным предприятием "Администрация морских портов", составит 50%.