Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Экономика
Гройсман рассказал, сколько денег выделили на подготовку к отопительному сезону
06.09.2017 12:22

Гройсман рассказал, сколько денег выделили на подготовку к отопительному сезону

Кабинет министров Украины выделил девять миллиардов гривен на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"Благодаря реформе финансовой децентрализации и поддержке местного самоуправления в этом году выделены рекордные 9 миллиардов гривен, а в прошлом году было 7,2 миллиарда гривен на подготовку страны к отопительному сезону. Средства на места мы уже передали", - заявил украинский премьер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что к отопительному сезону подготовлены более 161,3 миллионов домов. Также было отмечено, что подготовка к отопительному сезону идет по графику. 

Теги материала: Владимир Гройсман, Кабинет Министров, отопительный сезон
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Украинцы смогут покупать квартиры в лизинг
Важное
Украинцы смогут покупать квартиры в лизинг
Стало известно, сколько в Украине потратят на новый отопительный сезон
Важное
Стало известно, сколько в Украине потратят на новый отопительный сезон
В Украине изменили систему назначения субсидий
Важное
В Украине изменили систему назначения субсидий
Охрименко заявил, что ошибки Гройсмана спровоцировали инфляцию
Важное
Эксклюзив  Охрименко заявил, что ошибки Гройсмана спровоцировали инфляцию
Гройсман сообщил, что местные бюджеты в Украине выросли на 100 млрд грн
Важное
Гройсман сообщил, что местные бюджеты в Украине выросли на 100 млрд грн
Гройсман рассказал о ценах на газ в грядущем отопительном сезоне
Важное
Гройсман рассказал о ценах на газ в грядущем отопительном сезоне

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
04.09.2017
Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж
02.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика