Гройсман рассказал, сколько денег выделили на подготовку к отопительному сезону

MIGnews.com.ua

Кабинет министров Украины выделил девять миллиардов гривен на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"Благодаря реформе финансовой децентрализации и поддержке местного самоуправления в этом году выделены рекордные 9 миллиардов гривен, а в прошлом году было 7,2 миллиарда гривен на подготовку страны к отопительному сезону. Средства на места мы уже передали", - заявил украинский премьер.