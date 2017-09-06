Гройсман рассказал, сколько денег выделили на подготовку к отопительному сезону

Кабинет министров Украины выделил девять миллиардов гривен на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.
"Благодаря реформе финансовой децентрализации и поддержке местного самоуправления в этом году выделены рекордные 9 миллиардов гривен, а в прошлом году было 7,2 миллиарда гривен на подготовку страны к отопительному сезону. Средства на места мы уже передали", - заявил украинский премьер.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что к отопительному сезону подготовлены более 161,3 миллионов домов. Также было отмечено, что подготовка к отопительному сезону идет по графику.