Германия предоставит Красному Кресту в Украине €6,5 млн

MIGnews.com.ua

Международный комитет Красного Креста в Украине получит 6,5 миллионов евро от правительства Германии. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Германии в Украине.

По данным дипведомства, средства направят на поддержку гуманитарных акций. После предоставления средств сумма помощи Германии Украине составит 14,5 миллионов евро.

Напомним, Германия предоставляет финансовую помощь ряду гуманитарных акций в рамках проекта МККК, которые проводятся в основном на востоке Украины. Это медицинское обслуживание, травматологическое лечение, поддержка учреждений здравоохранения, поставки продуктов питания и гигиены, водоснабжение и многое другое.

"Эти меры делают важный вклад в преодоление последствий продолжающегося конфликта в Восточной Украине. Целевой группой являются внутренне перемещенные лица вместе с семьями в общинах, которые дали им приют, а также пострадавшие от конфликта лица по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.