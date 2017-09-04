Германия предоставит Красному Кресту в Украине €6,5 млн

Международный комитет Красного Креста в Украине получит 6,5 миллионов евро от правительства Германии. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Германии в Украине.
По данным дипведомства, средства направят на поддержку гуманитарных акций. После предоставления средств сумма помощи Германии Украине составит 14,5 миллионов евро.
Напомним, Германия предоставляет финансовую помощь ряду гуманитарных акций в рамках проекта МККК, которые проводятся в основном на востоке Украины. Это медицинское обслуживание, травматологическое лечение, поддержка учреждений здравоохранения, поставки продуктов питания и гигиены, водоснабжение и многое другое.
"Эти меры делают важный вклад в преодоление последствий продолжающегося конфликта в Восточной Украине. Целевой группой являются внутренне перемещенные лица вместе с семьями в общинах, которые дали им приют, а также пострадавшие от конфликта лица по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что к конца 2017 года будут решены все вопросы о выделении Европейской комиссией 50 млн евро на Фонд энергоэффективности.