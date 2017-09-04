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В Госстате заявили о существенном снижении уровня инвестиций в Украину
04.09.2017 11:54

В Госстате заявили о существенном снижении уровня инвестиций в Украину

Государственная служба статистики сообщила о снижении уровня инвестиций в Украину.

По данным Госстата, в январе - июне текущего года объем иностранных капитальных инвестиций в Украину составил 2 миллиарда 343,8 миллиона гривен, что в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Вместе с тем отмечается, что инвестиции из госбюджета в январе-июне 2017 года выросли в 3 раза и составили 2 миллиарда 639 миллионов гривен, из местных бюджетов - выросли в 2,1 раза, до 7 миллиардов 853,8 миллиона гривен.

Объем средств населения на строительство жилья увеличился на 15,2% и составил 13 миллиардов 854 миллиона гривен, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что общий объем капитальных инвестиций за январь-июнь 2017 года составил 155 миллиардов 851 миллион гривен, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Соединенные Штаты америки намерены инвестировать в проекты ветровой энергетики в Украине 400 миллионов долларов.

Теги материала: Госстат, Украина, инвестиции, снижение
Новости СМИ2
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