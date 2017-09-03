В ЕС рассказали, когда Украина сможет получить новый транш

MIGnews.com.ua

Европейский союз дал свой прогноз относительно выделения Украине пятого транша в сумме 600 миллионов евро макрофинансовой помощи в начале следующего года. О соответствующем факте сообщил первый секретарь отдела торговли и экономики правительства ЕС в Украине Жослин Гитон., передают Українські новини .

"Я хотел бы подчеркнуть, что сроки - это сугубо технический вопрос. Может быть небольшая техническая задержка в несколько недель между принятием решения и непосредственной выплатой, но если все будет хорошо, то транш будет предоставлен в самом начале следующего года", - заявил представитель ЕС в Украине.

Гитон отметил, что Евросоюз ждет, когда страна выполнит все условия, позволяющие получить очередной транш, среди которых и отмена Верховной Радой запрета на вывоз древесины.

"Мы все еще ждем, что все условия будут выполнены. Поскольку вопрос действительно является одним из условий соответствующего меморандума о взаимопонимании, мы надеемся на его решение в установленные сроки", - заявил Жослин.

Стоит напомнить, что, после того, как Украина получит следующий транш, макроэкономическая помощь, предоставленная Евросоюзом Украине с начала 2014 года, будет равна 2,81 миллиарда евро, что станет самой большой помощью, которую ЕС предоставляла каждой из стран.