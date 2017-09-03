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В ЕС рассказали, когда Украина сможет получить новый транш
03.09.2017 14:54

В ЕС рассказали, когда Украина сможет получить новый транш

Европейский союз дал свой прогноз относительно выделения Украине пятого транша в сумме 600 миллионов евро макрофинансовой помощи в начале следующего года. О соответствующем факте сообщил первый секретарь отдела торговли и экономики правительства ЕС в Украине Жослин Гитон., передают Українські новини

"Я хотел бы подчеркнуть, что сроки - это сугубо технический вопрос. Может быть небольшая техническая задержка в несколько недель между принятием решения и непосредственной выплатой, но если все будет хорошо, то транш будет предоставлен в самом начале следующего года", - заявил представитель ЕС в Украине.

Гитон отметил, что Евросоюз ждет, когда страна выполнит все условия, позволяющие получить очередной транш, среди которых и отмена Верховной Радой запрета на вывоз древесины.

"Мы все еще ждем, что все условия будут выполнены. Поскольку вопрос действительно является одним из условий соответствующего меморандума о взаимопонимании, мы надеемся на его решение в установленные сроки", - заявил Жослин.

Стоит напомнить, что, после того, как Украина получит следующий транш, макроэкономическая помощь, предоставленная Евросоюзом Украине с начала 2014 года, будет равна 2,81 миллиарда евро, что станет самой большой помощью, которую ЕС предоставляла каждой из стран.

Как сообщал MIGnews.com.uа, выделение Международным валютным фондом очередного кредитного транша Украине может быть перенесено на 2018 год в связи с затягиванием принятия важных для МВФ законопроектов. Об чем заявил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий. 

Теги материала: Евросоюз, европейский Союз, транш, Украина, бюджет
Новости СМИ2
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