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США намерены развивать проекты ветровой энергетики в Украине
30.08.2017 17:59

США намерены развивать проекты ветровой энергетики в Украине

Соединенные Штаты америки намерены инвестировать в проекты ветровой энергетики в Украине 400 миллионов долларов. Такое заявление сделал председатель Корпорации зарубежных частных инвестиций США Рэй Вошберн во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Во время встречи американский чиновник отметил заинтересованность Вашингтона в развитии ветровой энергетики в южных областях Украины, в частности в Запорожье.

"США хотят видеть Украину экономически сильной, развитой страной", - отметил Вошберн.

В свою очередь Гройсман заявил, что инвестиции США занимают особое место в экономике Украины.

"Мы в постоянном диалоге с Американской торговой палатой, посольством США - активно взаимодействуем с ними в вопросах развития делового климата", - подчеркнул глава Кабинета министров Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Соединенные Штаты Америки предоставили оборудование на сумму 22 млн долларов для военного учебного центра в Львовской области.

Теги материала: США, Украина, инвестиции, энергетика
Новости СМИ2
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