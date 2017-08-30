США намерены развивать проекты ветровой энергетики в Украине

Соединенные Штаты америки намерены инвестировать в проекты ветровой энергетики в Украине 400 миллионов долларов. Такое заявление сделал председатель Корпорации зарубежных частных инвестиций США Рэй Вошберн во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Во время встречи американский чиновник отметил заинтересованность Вашингтона в развитии ветровой энергетики в южных областях Украины, в частности в Запорожье.
"США хотят видеть Украину экономически сильной, развитой страной", - отметил Вошберн.
В свою очередь Гройсман заявил, что инвестиции США занимают особое место в экономике Украины.
"Мы в постоянном диалоге с Американской торговой палатой, посольством США - активно взаимодействуем с ними в вопросах развития делового климата", - подчеркнул глава Кабинета министров Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Соединенные Штаты Америки предоставили оборудование на сумму 22 млн долларов для военного учебного центра в Львовской области.