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Украинцы смогут покупать квартиры в лизинг
30.08.2017 13:28

Украинцы смогут покупать квартиры в лизинг

Кабинет министров Украины разрешил Государственному ипотечному учреждению продавать жилье в лизинг. Соответствующее сообщение было обнародовано на правительственном портале.

По полученным данным, изменения в устав Госучреждения внесли "с целью упорядочения и расширения предмета его деятельности".

Таким образом, теперь ипотечное учреждение имеет возможность внедрять программы обеспечения жильем граждан Украины на условиях финансового лизинга.

Стоит отметить, что главным преимуществами данной программы является отсутствие первого взноса за жилье и возможность проживания в квартире сразу после заключения лизинговой сделки с Государственным ипотечным учреждением.

Жилье в финансовый лизинг передается после завершения его строительства, проведения внутренних отделочных работ и установки необходимого оборудования, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, источниками финансирования программы станут финансовые ресурсы, которые были привлечены под государственную гарантию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Кабинет министров Украины изменил правила начисления субсидий населению. Согласно постановлению правительства № 609 от 18 августа, желающие получить субсидии должны подать декларацию о доходах не за последний год, а за полгода.

Теги материала: Кабинет Министров, украинцы, жилье, покупка, лизинг
Новости СМИ2
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