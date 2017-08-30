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ProZorro запустит механизм вычисления потенциально сомнительных тендеров
30.08.2017 12:33

ProZorro запустит механизм вычисления потенциально сомнительных тендеров

Система публичных закупок ProZorro намерена запустить механизм рисковых индикаторов, которые предоставят возможность автоматически определять потенциальные нарушения в тендерах. Такое заявление сделал первый заместитель главы Министерства экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает Интерфакс-Украина.

"По многим показателям мы можем определить тендеры, которые вызывают подозрение. Хотим отсечь в автоматическом режиме аукционы, к которым есть вопросы. Хотим также, чтобы на них реагировали правоохранительные органы", - сказал он.

Первый заместитель уточнил, что тендер может быть заблокирован при одновременном срабатывании нескольких риск-индикаторов.

Помимо этого, Нефедов добавил, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, расширяющий компетенцию Государственной аудиторской службы. Профильный комитет уже рассмотрел документ.

"И там прямо прописан инструмент риск-индикаторов", - подытожил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 25 июля, лот Виталия Кличко о совместной спортивной тренировке с чемпионом мира ушел с молотка за 150 тысяч гривен.

Теги материала: ProZorro, Минэкономразвития, тендер, закупки
Новости СМИ2
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