За год зарплата украинцев увеличилась на 17,2%

MIGnews.com.ua

Зарплата граждан Украины в июле снизилась на 0,5% по сравнению с июнем, однако выросла на 17,2% по сравнению с июлем 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

Средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций в июле составила 7 тысяч 339 гривен, это в 2,3 раза превышает уровень минимальной зарплаты, которая составляет 3 тысячи 200 гривен.

Сообщается, что, по сравнению с июнем размер зарплаты уменьшился на 0,3%, а в течение последних 12 месяцев увеличился на 3,6%.

Также указано, что самая высокая заработная плата в размере 11 тысяч 412 гривен зафиксирована в Киеве, самая низкая - в Черниговской области, она составила 5 тысяч 834 гривны.