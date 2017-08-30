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За год зарплата украинцев увеличилась на 17,2%
30.08.2017 10:17

За год зарплата украинцев увеличилась на 17,2%

Зарплата граждан Украины в июле снизилась на 0,5% по сравнению с июнем, однако выросла на 17,2% по сравнению с июлем 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

Средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций в июле составила 7 тысяч 339 гривен, это в 2,3 раза превышает уровень минимальной зарплаты, которая составляет 3 тысячи 200 гривен.

Сообщается, что, по сравнению с июнем размер зарплаты уменьшился на 0,3%, а в течение последних 12 месяцев увеличился на 3,6%.

Также указано, что самая высокая заработная плата в размере 11 тысяч 412 гривен зафиксирована в Киеве, самая низкая - в Черниговской области, она составила 5 тысяч 834 гривны.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, зарплата украинских учителей обязательно будет повышена.

Теги материала: Украина, зарплата, повышение, Киев, Госстат
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