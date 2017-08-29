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В Житомирской области построят солнечную электростанцию за €10 млн
29.08.2017 19:03

В Житомирской области построят солнечную электростанцию за €10 млн

Депутаты Житомирского городского совета большинством голосов приняли решение о выделении 18 гектаров земли под строительство солнечной электростанции. Об этом сообщает УНИАН.

В ходе сессии, проходившей во вторник, 29 августа, было решено выделить 18 гектаров земли, изменив ее назначение.

"Электростанция, которую планируют построить на этом земельном участке, будет иметь мощность 10 мегаватт и окупит себя за 5 лет", - указали во время сессии.

Электростанция будет построена за счет кредитных средств и гранта от властей Словении.

"Этот земельный участок расположен близ села Глубочица Житомирского района и принадлежит КП "Зеленстрой", которое передаст эту землю в собственность недавно созданному коммунальному предприятию Житомирского городского совета "Центр инвестиций", которое будет реализовывать этот проект. Строительство осуществят за гранты от правительства Словении - три миллиона евро и еще семь миллионов евро составят кредитные средства", - уточнил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Как сообщал MIGnews.com.ua, власти Франции предоставят Украине финансовую и техническую помощь, чтобы реализовать проект строительства солнечных электростанций в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Теги материала: Житомир, электростанция, строительство, грант, Словения
Новости СМИ2
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