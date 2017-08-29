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Стало известно, сколько в Украине потратят на новый отопительный сезон
29.08.2017 15:48

Стало известно, сколько в Украине потратят на новый отопительный сезон

Кабинет министров Украины выделил девять миллиардов гривен на будущий отопительный сезон. Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Украинскому радио.

По словам главы украинского правительства, на отопительный сезон 2017-2018 годов предусмотрено на 20% или 1,8 миллиарда гривен больше, нежели годом ранее.

"В прошлом году на подготовку к зиме было выделено 7,2 млрд гривен, в этом - 9 млрд гривен. Полномочий на местах достаточно", - заявил Гройсман.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Кабинет министров Украины изменил правила начисления субсидий населению. Согласно постановлению правительства № 609 от 18 августа, желающие получить субсидии должны подать декларацию о доходах не за последний год, а за полгода.

Теги материала: Кабинет Министров, Владимир Гройсман, отопительный сезон
Новости СМИ2
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