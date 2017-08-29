Стало известно, сколько в Украине потратят на новый отопительный сезон

MIGnews.com.ua

Кабинет министров Украины выделил девять миллиардов гривен на будущий отопительный сезон. Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Украинскому радио.

По словам главы украинского правительства, на отопительный сезон 2017-2018 годов предусмотрено на 20% или 1,8 миллиарда гривен больше, нежели годом ранее.

"В прошлом году на подготовку к зиме было выделено 7,2 млрд гривен, в этом - 9 млрд гривен. Полномочий на местах достаточно", - заявил Гройсман.