Стало известно, сколько в Украине потратят на новый отопительный сезон

Кабинет министров Украины выделил девять миллиардов гривен на будущий отопительный сезон. Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Украинскому радио.
По словам главы украинского правительства, на отопительный сезон 2017-2018 годов предусмотрено на 20% или 1,8 миллиарда гривен больше, нежели годом ранее.
"В прошлом году на подготовку к зиме было выделено 7,2 млрд гривен, в этом - 9 млрд гривен. Полномочий на местах достаточно", - заявил Гройсман.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Кабинет министров Украины изменил правила начисления субсидий населению. Согласно постановлению правительства № 609 от 18 августа, желающие получить субсидии должны подать декларацию о доходах не за последний год, а за полгода.