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Посол уточнил, когда заработает зона свободной торговли между Украиной и Канадой
29.06.2017 08:49

Посол уточнил, когда заработает зона свободной торговли между Украиной и Канадой

С 1 августа 2017 года заработает соглашение, подписанное между Украиной и Канадой, о зоне свободной торговли. Это следует из информации, указанной в правительственной ноте Канады, направленной украинскому посольству. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Канада сделала свой подарок нам ко дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле. У нас двойственное ощущение: финиш и старт - два в одном", - написал он.

По словам Шевченко, подписанию и введению в действие данного договора предшествовала колоссальная работа украинских дипломатов, которые сделали возможность введения ЗСТ с Канадой реальностью. Тем не менее, он уточнил, что сейчас перед украинскими властями стоит не меньшее задание - "наполнить" соглашение рабочими местами и инвестициями.

" Но это и начало гораздо более значимого этапа: время наполнять это Соглашение жизнью - контрактами, рабочими местами и инвестициями", - добавил посол.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 1 июня генерал-губернатор Канады подписал Соглашение о свободной торговли между Украиной и Канадой.

Теги материала: Канада, соглашение, торговля, ЗСТ
Новости СМИ2
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