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Европа одобрила введение автономных торговых мер для Украины
28.06.2017 19:56

Европа одобрила введение автономных торговых мер для Украины

В среду, 28 июня, Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) одобрил соглашение, достигнутое между мальтийским председательством Совета ЕС и Европарламентом по временным автономным торговым мерам для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе совета.

"Эти меры - жест ощутимой политической и экономической поддержки Украины с нашей стороны. Учитывая сложную ситуацию, с которой сталкивается Украина в настоящее время, мы надеемся на скорейшее осуществление этого регламента", - приводятся в коммюнике слова министра экономики, инвестиций и малого бизнеса Мальты Кристиана Кардона.

В Брюсселе объясняют, это предложение направлено "на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС с учетом сложной экономической ситуации и экономических реформ, предпринятых Украиной".

Тем самым дополняются положения о торговле, уже введенные в соответствии с соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной, подписанным в 2014 году. Эти положения были временно применены с 1 января 2016 года, напоминается в документе.

Речь идет о "дополнительных годовых импортных квотах по нулевому тарифу" для ряда сельскохозяйственных продуктов, перечень которых дается в коммюнике. Действие этих мер рассчитано на три года.

Как сообщал MIGnews.com.ua,  21 июня народные депутаты Украины проголосовали за постановление №6517, которое предусматривает обращение к ЕС с призывом ввести дополнительные торговые преференции для украинских товаров в Европейском союзе.

Теги материала: Евросоюз, Украина, Мальта, соглашение, торговля
Новости СМИ2
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