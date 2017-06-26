Глава ПриватБанка покинет занимаемый пост

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 июня, глава правления ПриватБанка Александр Шлапак в ближайшем времени завершит антикризисную каденцию в банке, передает пресс-центр финучреждения.

"Председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак в полной мере выполнил поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния ПриватБанка, в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту председателя правления ПриватБанка. Председатель правления продолжает руководить банком, одновременно соответствующее заявление председателя правления банка уже подано наблюдательному совету банка и может быть рассмотрено на следующем заседании наблюдательного совета банка в конце июля", - говорится в сообщении.

Также в ПриватБанке отметили, что на данный момент завершен аудит финансовой отчетности банка в соответствии с международными стандартами, на основании чего Кабинет министров Украины решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 миллиарда гривен .