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Глава ПриватБанка покинет занимаемый пост
26.06.2017 15:33

Глава ПриватБанка покинет занимаемый пост

В понедельник, 26 июня, глава правления ПриватБанка Александр Шлапак в ближайшем времени завершит антикризисную каденцию в банке, передает пресс-центр финучреждения.

"Председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак в полной мере выполнил поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния ПриватБанка, в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту председателя правления ПриватБанка. Председатель правления продолжает руководить банком, одновременно соответствующее заявление председателя правления банка уже подано наблюдательному совету банка и может быть рассмотрено на следующем заседании наблюдательного совета банка в конце июля", - говорится в сообщении.

Также в ПриватБанке отметили, что на данный момент завершен аудит финансовой отчетности банка в соответствии с международными стандартами, на основании чего Кабинет министров Украины решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 миллиарда гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в конце апреля председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявляла, что национализированный ПриватБанк необходимо будет докапитализировать на 30 миллиардов гривен.

Теги материала: ПриваБанк, отставка, докапитализация, национализация
Новости СМИ2
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