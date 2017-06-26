СМИ: Россия сворачивает производство Ан-178 в Воронеже

MIGnews.com.ua

Россия намерена свернуть в Воронеже производство самолетов Ан-148, которые строятся по украинской лицензии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на свои источники в авиационной отрасли.

По словам источника, в РФ был огромные интерес к этой модели самолета. Однако из-за нынешней ситуации в политике производство придется свернуть.

"Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений", - говорится в сообщении.

На данный момент на заводе в Воронеже собирают два последних самолета. После этого производство будет закрыто.