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СМИ: Россия сворачивает производство Ан-178 в Воронеже
26.06.2017 13:41

СМИ: Россия сворачивает производство Ан-178 в Воронеже

Россия намерена свернуть в Воронеже производство самолетов Ан-148, которые строятся по украинской лицензии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на свои источники в авиационной отрасли.

По словам источника, в РФ был огромные интерес к этой модели самолета. Однако из-за нынешней ситуации в политике производство придется свернуть.

"Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений", - говорится в сообщении.

На данный момент на заводе в Воронеже собирают два последних самолета. После этого производство будет закрыто.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, корпорация Roshen завершила процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики в России.

Теги материала: Россия, Ан-178, производство, Воронеж
Новости СМИ2
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