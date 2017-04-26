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В крупнейшей инвесткомпании Украины Dragon Capital прошли обыски
26.04.2017 14:01

В крупнейшей инвесткомпании Украины Dragon Capital прошли обыски

В среду, 26 апреля,  представители СБУ провели обыск в офисе инвестиционной компании Dragon Capital. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Dragon Capital Ольга Белобловская у себя на странице в  Facebook.

Обыски в офисе инвесткомпании Dragon Capital связаны с обвинением в незаконном использовании программного обеспечения, сообщила руководитель пресс-службы Dragon Capital Ольга Белобловская.

"СБУ имеет решение суда на выемку компьютерной техники. Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения. При этом компания легально и официально купила эту программу. Хотят изъять все компьютеры и парализовать работу", - сообщила она.

Позже она сообщила, что обыск в офисе закончен. "Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - сообщила глава пресс-службы.

Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман поручил правительственному уполномоченному по вопросам инвестиций, первому замминистра финансов Оксане Маркаровой связаться с Dragon Capital для выяснения ситуации.

"Я не имею права вмешиваться в работу СБУ, но полагаю, что там все должно происходить адекватно, без паралича работы инвестиционного фонда. Какие тогда портфели инвестиций зайдут в Украину?!" – сказал премьер.

Основанная в 2000 году Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Теги материала: СБУ, обыск, инвестирование
Новости СМИ2
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