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США сокращают финансовую помощь Украине: Киев назвал причину
26.04.2017 06:31

США сокращают финансовую помощь Украине: Киев назвал причину

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала проект бюджета на 2018 год, пишет РБК-Украина.

Согласно документу, в следующем году Америка намерена на треть сократить помощь странам на пути развития, в частности, Украине. То есть в 2018 году финансовая помощь Украине от США будет сокращена на 68,8% (то есть составить 30%, - ред.).

В посольстве Украины в США не видят ничего плохого в этом. По словам дипломатов, такой шаг является правильным, поскольку в Украине наблюдается положительная динамика в сфере экономики.

"В 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд долларов, что требовало финансирования из бюджета Соединенных Штатов объемом около 300 млн долларов", - отметили в посольстве.

При этом в дипведомстве пояснили, что финансовая помощь в кредитных гарантий не рассматривается, поскольку Украина "достигла финансовой стабилизации и ожидается рост экономики".

"Учитывая указанное, фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продолжить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киев с визитом приедет заместитель помощника секретаря Государственного департамента США по политико-военным вопросам Тина Кайданов.

Теги материала: США, Украина, финансовая помощь, экономика
Новости СМИ2
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