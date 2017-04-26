США сокращают финансовую помощь Украине: Киев назвал причину

MIGnews.com.ua

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала проект бюджета на 2018 год, пишет РБК-Украина .

Согласно документу, в следующем году Америка намерена на треть сократить помощь странам на пути развития, в частности, Украине. То есть в 2018 году финансовая помощь Украине от США будет сокращена на 68,8% (то есть составить 30%, - ред.).

В посольстве Украины в США не видят ничего плохого в этом. По словам дипломатов, такой шаг является правильным, поскольку в Украине наблюдается положительная динамика в сфере экономики.

"В 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд долларов, что требовало финансирования из бюджета Соединенных Штатов объемом около 300 млн долларов", - отметили в посольстве.

При этом в дипведомстве пояснили, что финансовая помощь в кредитных гарантий не рассматривается, поскольку Украина "достигла финансовой стабилизации и ожидается рост экономики".

"Учитывая указанное, фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продолжить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране", - говорится в сообщении.