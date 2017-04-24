Диамантбанк объявили неплатежеспособным: что будет с деньгами вкладчиков

MIGnews.com.ua

В понедельник, 24 апреля, Национальный банк Украины признал Диамантбанк (Киев) неплатежеспособным. Соответствующее решение №264-рш/БТ приняло правление НБУ, сообщается на веб-сайте центробанка.

В сообщении говорится, что Диамантбанк подал в НБУ план реструктуризации, который предусматривал ряд мер по докапитализации. В течение 2016 года руководство финучреждения и владельцы существенного участия в банке приняли меры по выполнению докапитализации, в том числе по погашению кредитов заемщиков – связанных лиц, предоставлению безвозвратной финансовой помощи, увеличению объема обеспечения по кредитам.

Однако, по состоянию на 1 апреля 2017 года Диамантбанк не обеспечил выполнение мер, предусмотренных планом реструктуризации, вследствие чего не достиг минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала.

Вслед за решением Нацбанка Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о выводе банка с рынка путем введения временной администрации сроком на один месяц – до 23 мая 2017 года. Временным администратором банка назначена Татьяна Старцева.

По данным НБУ 96% вкладчиков банка (39 тысяч лиц) получат свои вложения в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной Фондом. Общая гарантированная сумма возмещения составляет 1,1 млн грн.

По состоянию на 24 апреля физическими лицами – владельцами существенного участия в Диамантбанке являлись Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко.

Как сообщалось, Диамантбанк в середине марта зарегистрировал проспект дополнительной эмиссии 75 млн простых акций номиналом 10 грн. Банк таким образом планировал увеличить уставный капитал финучреждения до 960 млн грн.

Помимо существующих акционеров, участие в размещении планировал принимать глава правления Диамантбанка Олег Ходачук и бывший народный депутат Николай Мартыненко.